Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Wesley'in yeni adresi

Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Wesley, Corinthians'tan ayrılıyor.
Sarı-Lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı Wesley, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Wesley'in yeni takımı Al-Nassr oluyor.
Haber detayında 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun bonservisinin 20+5 milyon dolar olduğu belirtildi.
Corinthians altyapısında yetişen ve geçtiğimiz yıl profesyonel sözleşme imzalanan Wesley, A takımla toplam 84 maça çıkıp 7 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.