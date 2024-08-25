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Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Wesley'in yeni adresi

Daha önce adı Fenerbahçe ile anılan Wesley'nin yeni adresi belli oluyor. 19 yaşındaki genç oyuncu Suudi ekibi Al Nassr'a gidiyor.

25 Ağustos 2024 Pazar 16:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Wesley'in yeni adresi
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Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Wesley, Corinthians'tan ayrılıyor.

Sarı-Lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı Wesley, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Wesley'in yeni takımı Al-Nassr oluyor.

Haber detayında 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun bonservisinin 20+5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Corinthians altyapısında yetişen ve geçtiğimiz yıl profesyonel sözleşme imzalanan Wesley, A takımla toplam 84 maça çıkıp 7 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

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