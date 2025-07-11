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Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! Jadon Sancho'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Jadon Sancho'nun yeni adresi belli oluyor. İngiliz oyuncu Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 18:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyordu! Jadon Sancho'nun yeni adresi belli oldu
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Manchester United'da gözden düşen Jadon Sancho, Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

La Stampa'nın haberine göre; İngiliz devinin oyuncuyu bırakmaya hazır olduğu belirtilirken, Sancho'nun ayrılık için 4.3 milyon sterlinlik bir fesih tazminatı talep ettiği öne sürüldü.

Juventus cephesi transferi tamamlamak için Manchester United ile temaslarını sürdürürken, bu maddi pürüzün kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de 41 maçta süre alan Sancho, 5 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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