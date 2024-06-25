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Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! Samardzic, transfer için kararını verdi

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Udinese'nin genç orta sahası Lazar Samardzic için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Sırp futbolcunun kariyerine Serie A'da devam etmek istediğini belirtti.

25 Haziran 2024 Salı 16:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyordu! Samardzic, transfer için kararını verdi
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Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Lazar Samardzic için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

İTALYA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Udinese forması giyen Samardzic, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin de Sırp orta saha için istenen bonservis bedelini çok yüksek bulduğu ve transferin şu an için belirsiz olduğu kaydedildi.

UDINESE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basını daha önce Udinese'nin 22 yaşındaki futbolcusu için 25 milyon euro bonservis bedelini istediğini yazmıştı.

İTALYA'DAN LAZIO İSTİYOR

İtalya'dan Lazio'nun ilgilendiği Samrdzic'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Sırp futbolcu, geçen sezon 34 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

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