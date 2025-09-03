İSTANBUL 31°C / 22°C
Fenerbahçe ile anılıyordu! Sebastian Hoeness'ten açıklama geldi

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. Alman hoca, 'Herhangi bir şey duymadım, bana böyle bir ilgi gösterilmedi. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil.' dedi.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Sebastian Hoeness'ten açıklama geldi
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.

Alman teknik adam, "Herhangi bir şey duymadım, bana böyle bir ilgi gösterilmedi. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil." dedi.

43 yaşındaki Alman teknin adamın kulübü Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

2023 yılından bu yana Stuttgart için görev yapan genç teknik adam, Alman ekibinin başında 103 maça çıktı ve 1.83 puan ortalaması yakaladı.

