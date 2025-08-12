Tottenham forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yves Bissouma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bissouma, Tottenham'ın Süper Kupa'da Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, yaptığı açıklamada, "Bissouma birkaç kez kaldı ve sonuncusu artık çok fazlaydı. Bu disiplin konusunda bir yaptırım olması gerekiyordu. Bu nedenle Süper Kupa'da kadroda yer almıyor." dedi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Tottenham forması altında geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.