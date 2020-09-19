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Spor

Fenerbahçe ile anlaşamayan Zahavi, PSV yolunda

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine giren Eran Zahavi'nin Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 12:08 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:08
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Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, takımın önemli isimlerinden Sam Lammers için Atalanta ile anlaşmak üzere. 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli alacak olan PSV, kadrosunu ise Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu iddia edilen Eran Zahavi ile güçlendirecek. Forvet Sam Lammers’ın satılmasının ardından bu boşluğu Zahavi ile doldurmayı planlayan PSV, Avrupa Ligi’nde turu geçmesi halinde Alanyaspor’un rakibi olabilir. Perşembe günü Rosenborg deplasmanına gidecek olan Alanyaspor, rakibini elemesi halinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile 1 Ekim’de karşı karşıya gelecek.

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