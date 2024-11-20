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Spor

Fenerbahçe ile anlaşma gerçek dışı! Al-Nassr'da Talisca'ya izin yok

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinde en büyük engel Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli. Suudi basınında çıkan haberlere göre Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri gerçek dışı. İşte detaylar...

Akşam20 Kasım 2024 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anlaşma gerçek dışı! Al-Nassr'da Talisca'ya izin yok
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transferde de takviye yapmayı hedefliyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında eski Beşiktaşlı yıldız oyuncu Anderson Talisca var. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Brezilyalı yetenek için görüşen Kanarya'nın transferde önemli bir aşama kat ettiği iddia ediliyor. Oyuncu ve menajeri ile görüşmelerin sürdüğü, yıllık maliyet konusunda pazarlıkların yapıldığı belirtiliyor.

Fakat Suudi Arabistan basını, bu söylentileri tamamen yalanladı. Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, Talisca'ya ayrılma izni vermediği ve yönetime de bu doğrultuda mesaj gönderdiği bildirildi. Al-Midan Sports'un yaptığı haberde konuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Pioli, ara transfer döneminde Talisca'nın ayrılmasını istemiyor ve bunu net bir şekilde yönetime bildirdi. Talisca takımda yıldız ve önemli bir isim olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin Talisca için anlaşma sağladığı gerçek dışı." Talisca bu sezon 17 maçta bin 275 dakika süre alarak 8 gol attı.

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