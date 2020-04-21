21 Nisan 2020 Salı 09:24 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 09:24

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica aniden görevini bırakınca, “Ücret indirimi için yönetimle anlaşamadı ve o yüzden ayrıldı” şeklinde haberler çıktı. Zira Bjelica’nın çalıştırdığı Dinamo Zagreb, Hırvatistan Ligi’nde en yakın rakibinin 18 puan önünde lider durumda bulunuyordu. Ancak işin aslı daha sonra ortaya çıktı. Hırvatistan basını dün genç teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.

Gol.hr’nin köşe yazarı Ivica Medo, “Fenerbahçe yeni bir hoca arıyor. Bilinen bir çok aday var. Bjelica, sözleşmesini feshetti ve Türkiye’ye yakın. O geleceği olan bir teknik adam” iddiasında bulundu. Bjelica ise, “Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyor. Ancak bir temasım olmadı. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD’de çalışmak istemiyorum. Zaten şu anda futbol yok. 1 Ağustos’a kadar bir takımla anlaşırım” dedi.

PELLEGRINI VİRÜSE TAKILDI

Güney Amerika basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe’nin Real Madrid ve Manchester City gibi takımları çalıştıran Pellegrini’nin peşinde olduğu belirtildi. Pellegrini’ye yakın olduğu belirtilen bir kişi, Şili’nin La Cuarta gazetesine açıklamalarda bulunurken, “Fenerbahçe, Pellegrini ile temasa geçti. Hatta görüşmek için İstanbul’a çağırdılar ama koronavirüs nedeniyle sınırlar kapalı” dedi.

Akşam