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  • Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Dorukhan Toköz'den olay paylaşım!
Spor

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Dorukhan Toköz'den olay paylaşım!

Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülen Dorukhan Toköz, bu iddialara sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımla yanıt verdi.

14 Temmuz 2020 Salı 14:56 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:56
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Beşiktaş ile gelecek yıl bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sakatlıktan sonra henüz formasına kavuşamayan 24 yaşındaki futbolcunun geleceğinin henüz netleşmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Özellikle transferi sonrası Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın en öenmli parçalarından biri olan ve gösterdiği başarılı performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Dorukhan Toköz'ün sakatlık sonrası nasıl bir performans sergileyeceği de büyük merak konusu olmuştu.

Transfer iddialarının ardından Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğrafında sadece emoji kullanan orta saha oyuncusu, "sus" ve "kartal" işaretlerini kullanması dikkat çekti.

İşte Dorukhan Toköz'ün paylaşımı...

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