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Spor

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti! Anderson Talisca'dan cevap geldi

Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı yönünde haberler çıkan Anderson Talisca iddialara cevap verdi. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

4 Aralık 2024 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti! Anderson Talisca'dan cevap geldi
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Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edilmişti.

Sky Sport'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin Talisca ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilmişti.

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.

Brezilyalı yıldız, sosyal medyadan haberin paylaşıldığı bir gönderiye "Yalan haber" yorumunda bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.

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