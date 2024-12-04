Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edilmişti.
Sky Sport'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin Talisca ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilmişti.
Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.
Brezilyalı yıldız, sosyal medyadan haberin paylaşıldığı bir gönderiye "Yalan haber" yorumunda bulundu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.