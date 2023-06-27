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Spor

Fenerbahçe ile Arda Güler arasındaki görüşmeden notlar

Bu yaz transfer döneminin en önemli ismi olan genç yıldız Arda Güler ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerden notlar...

Sporx27 Haziran 2023 Salı 17:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Arda Güler arasındaki görüşmeden notlar
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Fenerbahçe'de Arda Güler ve ailesiyle yapılan iki zirvede yaşananlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

KİMLER YER ALDI?

Arda Güler'in geleceğini belirlemek için yapılan iki zirvede genç futbolcunun yanısıra Fenerbahçe'den Ali Koç, Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki yer aldı. Arda Güler'e net bir şekilde hem maddi hem manevi açıdan önemli teklifler yapıldı; genç oyuncu da dinlendi.

"PARA KONUSUNU DERT ETME"

Fenerbahçe cephesi, Arda Güler'e net maaş olarak takımın en çok kazanan yerli futbolcusu olmanın yanısıra önemli bonuslar teklif etti. Ali Koç, Arda Güler'e para konusunu dert etmemesini, en iyi ve en güzel rakamın kendisine verileceğini garanti etti.

"EN AZINDAN 1 SEZON DAHA KAL"

Başkanlıkta son 1 yılına gireceğini ve gelecek yıl seçim olacağını Arda Güler ve ailesine aktaran Ali Koç, genç futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiren isim olarak en azından 1 sezon daha kalmasını rica etti.

"17.5 OLMAZ, EN AZ 25 LAZIM"

Ali Koç'a olan minnetlerini aktaran Arda Güler'in ailesi, 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kendilerinin de önemsemediğini, en azından 25 milyon euro'luk bir teklif olmadan ayrılmayacaklarını ilettiler. Ali Koç ise konunun para olmadığını ve Arda Güler'in çok büyük bir futbolcu olacağını, kendisini çok sevdikleri cevabını verdi.

ARDA GÜLER'İN TEK ENDİŞESİ VAR

Arda Güler'in ailesi, son kararın oğullarına ait olduğunu belirterek sözü ona bıraktılar. Arda Güler'in ise bu yaz Avrupa devlerinden teklif aldığını, 1 sezon daha geçirirse bu tekliflerin olamayabileceği konusunda endişelerini aktardı. Ali Koç ise Arda Güler'in geleceğinin çok parlak olduğunu, bu yaz kendisini direkt oynatmayı düşünmeyen Avrupa devlerinin kendisini ilk 11 oyuncusu olarak alacaklarını belirtti.

"TATİLİNİZİ YAPIN, KARARINIZI VERİN"

Ali Koç, ikinci görüşmedeki sıcak ve samimi ortamın ardından Arda Güler ve ailesine güzel bir tatil yapmalarını, rahatça düşünmelerini ve tatilin ardından yeniden görüşebileceklerini iletti. İki taraf sarılarak görüşmeyi noktaladı.

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