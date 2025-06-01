Fenerbahçe ile Benfica hazırlık maçında karşılaşacak

Yeni sezon öncesi Portekiz'de bir hazırlık kampı yapacak Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya gelecek.

CNN Portekiz'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, temmuz ayının son haftasında Eusebio Cup'ta Benfica'nın rakibi olacak.

Fenerbahçe'nin temmuz ayının ortasından itibaren Portekiz'deki kampına başlayacağı ve Portekiz'deki hazırlıklarını Benfica ile Estadio da Luz'da oynayacağı maçla tamamlayacağı belirtildi.

DEVLER LİGİ'NDE DE KARŞILAŞABİLİRLER

Fenerbahçe ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacaklar. İki ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 3. ön eleme turunun ardından play-off turunu da geçmesi gerekiyor.

Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesinde elemelerde de karşı karşıya gelebilir.