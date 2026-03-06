Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Juventus'a geri dönen Filip Kostic'in, İtalyan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda Juve ile mukavelesi bitecek olan Sırp sol bekin sözleşmesinin yenilenmesi için henüz görüşmelere başlanmadığı öne sürüldü.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; tecrübeli oyuncu, Serie A devindeki 4 sezonun ardından haziran ayında takımdan ayrılabilir.

FENERBAHÇE VE MOURINHO ONU İSTİYOR

Haberde, Kostic ile Fenerbahçe'nin yanı sıra sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da ilgilendiği belirtildi.

33 yaşındaki sol bek, Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yaptığı 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada 2 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon ise Juventus'ta 20 maçta 508 dakika süre alan Filip Kostic 3 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.