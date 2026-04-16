İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7654
  • EURO
    52,8806
  • ALTIN
    6928.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi'nde final için parkeye çıkıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı final organizasyonunda iki Türk temsilcisi yarın İspanyol rakipleriyle yarı final maçlarına çıkacak. Her iki ekibin de rakiplerini eleyerek finale yükselmesi durumunda Zaragoza'da tarihi bir Türk derbisi yaşanacak.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:48
ABONE OL

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final için parkeye çıkacak.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonunda Türk temsilcileri, yarı finalinde yarın İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak.

Yarı finalin ilk maçı Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasında TSİ 18.30'da başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak.

  • Fenerbahçe Opet
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Sakarya'da korku dolu saatler: Film gibi çatışma anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.