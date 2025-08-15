İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Fenerbahçe ile Göztepe 59. kez kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Şimdiye kadar 58 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, sarı-lacivertliler 27 galibiyet elde ederken, İzmir ekibi ise 9 kez galip geldi. 22 müsabakada ise puanlar paylaşıldı.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 12:05
Göztepe ile Fenerbahçe, yarın Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

İZMİR MAÇLARI

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 gol kaydederken Göztepe de 25 kez gol sevinci yaşadı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

