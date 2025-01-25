İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki 58. randevu
Spor

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki 58. randevu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İki takım 58. kez karşı karşıya gelecek.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki 58. randevu
ABONE OL

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın Trendyol Süper Lig'de 58. kez rakip olacak.

İstanbul temsilcisi ile İzmir ekibinin karşılaştığı 57 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazanırken 22 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım ligde sarı-kırmızılı rakibine 87 gol atarken, Göztepe 42 gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında 2 takım arasında İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken Fenerbahçe 53, Göztepe ise 17 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 27 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.