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Spor

Fenerbahçe ile Kayserispor, 48. kez kozlarını paylaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta Kayserispor'u konuk edecek. İki takım şimdiye kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup etmeyi başardı.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Kayserispor, 48. kez kozlarını paylaşacak
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 47 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

KADIKÖY'DE 24. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 24. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 64 gol atarken, konuk ekip 25 kez fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 6-2 mağlup etmişti.

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