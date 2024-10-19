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Spor

Fenerbahçe ile Samsunspor 63. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe maçında taraflar 63. kez karşı karşıya gelecek.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Samsunspor 63. kez karşı karşıya gelecek
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Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 13 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, en farklı galibiyetlerini elde etti.

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