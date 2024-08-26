Fenerbahçe ile Temmuz 2024 tarihinde sözleşmesinin süresi dolan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Joshua King'in o tarihten bu yana kulüp arayışları mevcuttu.

Norveçli yıldıza sürpriz bir Premier Lig ekibi talip oldu. FLW'nin haberine göre ada ekiplerinden Luton Town, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun transferinin Luton'un sezon hedeflerine ulaşması yolunda faydalı olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe ile 54 maça çıkan Joshua King'in 12 gol, 7 asistlik skor katkısı vardı.