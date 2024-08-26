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Spor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti! Joshua King'e Premier Lig'den talip çıktı

Temmuz 2024 itibarıyla Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Norveçli futbolcu Joshua King için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 32 yaşındaki deneyimli futbolcuya Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti! Joshua King'e Premier Lig'den talip çıktı
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Fenerbahçe ile Temmuz 2024 tarihinde sözleşmesinin süresi dolan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Joshua King'in o tarihten bu yana kulüp arayışları mevcuttu.

Norveçli yıldıza sürpriz bir Premier Lig ekibi talip oldu. FLW'nin haberine göre ada ekiplerinden Luton Town, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun transferinin Luton'un sezon hedeflerine ulaşması yolunda faydalı olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe ile 54 maça çıkan Joshua King'in 12 gol, 7 asistlik skor katkısı vardı.

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