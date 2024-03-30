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Spor

Fenerbahçe ile tamam mı devam mı? Dusan Tadic kararını verdi

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan ve takımdaki liderliği ile hem İsmail Kartal'ın hem de taraftarın gözdesi haline gelen Sırp futbolcu Dusan Tadic'e sürpriz bir teklif geldi. Başarılı futbolcu teklif ile ilgili kararını verdi. İşte Dusan Tadic'in o kararı...

Fanatik30 Mart 2024 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile tamam mı devam mı? Dusan Tadic kararını verdi
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Sarı-Lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Dusan Tadic için sürpriz takım devreye girdi. Bu sezon oynadığı futbol ve takım içindeki liderliğiyle büyük bir takdir alan Sırp yıldız, beklenmedik bir zamanda kendisine ulaşan teklife yönelik cevabını bildirdi. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'de kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan Tadic, Sırbistan Milli Takımı formasını 106 kez giyerek, ülke rekoruna imza atmıştı. Sarı-Lacivertli forma altında ise 46 maçta 13 gol ve 13 asiste imza atan Tadic, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

DZEKO'YLA BİRLİKTE TAKIMIN LİDERİ!

Tadic'in saha içindeki formu kadar, takıma yaptığı liderlik de dikkat çekiyor. Sırp Yıldız, Boşnak golcü Edin Dzeko'yla birlikte Sarı-Lacivertli ekibin saha içindeki liderlerinden bir tanesi konumunda bulunuyor. Takım arkadaşlarını yönlendirmesi ve skora isyan eden tavrıyla takımına şu ana kadar büyük bir katkı sağlıyor.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kalitesini konuşturan Dusan Tadic'e teklif geldi. Öyle ki Sırp futbolcuyu yetiştiren kulüp olan Vojvodina, 35 yaşındaki oyuncuyu geri çağırdı. Tadic için yapılan çağrıda, "Geri dön. Futbolu yetiştiğin kulüpte sonlandır. Ardından kulübe hizmetini seçeceğin bir pozisyonda devam et" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR!

Gelen haberlere göre tecrübeli oyuncu, bu teklifi reddetti. Tadic, verdiği mesajda Fenerbahçe'de geçirdiği süreden ve aldığı rolden ötürü çok mutlu olduğunu belirtip, kariyerinde birkaç sene daha Türkiye'de görev yapmak istediğini belirtti.

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