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Spor

Fenerbahçe ile VakıfBank serinin ikinci maçında kozlarını paylaşacak

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında bugün karşı karşıya gelecek.

AA20 Nisan 2025 Pazar 10:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile VakıfBank serinin ikinci maçında kozlarını paylaşacak
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, bugün karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etmişti.

Final serisinde kalan maçların programı ise şöyle:

22 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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