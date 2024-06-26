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Spor

Fenerbahçe ilgileniyordu! Moise Kean transferinde sürpriz gelişme

İsmi son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan forvet oyuncusu Moise Kean için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

26 Haziran 2024 Çarşamba 01:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe ilgileniyordu! Moise Kean transferinde sürpriz gelişme
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği İtalyan forvet Moise Kean, için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fiorentina, Juventus'ta forma giyen yıldız forvet için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde; Moise Kean'in Fiorentina'ya katılmaya sıcak baktığı ve Fiorentina'nın da İtalyan yıldızı en büyük transfer hedefi olarak belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta skor katkısı yapamadı.

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