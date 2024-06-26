Fenerbahçe ilgileniyordu! Moise Kean transferinde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin ilgilendiği İtalyan forvet Moise Kean, için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fiorentina, Juventus'ta forma giyen yıldız forvet için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde; Moise Kean'in Fiorentina'ya katılmaya sıcak baktığı ve Fiorentina'nın da İtalyan yıldızı en büyük transfer hedefi olarak belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta skor katkısı yapamadı.