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Spor

Fenerbahçe ilgileniyordu! Resmi açıklama geldi

İsmi Fenerbahçe ile anılan ve Udinese forması giyen Lazar Samardzic için İtalya ekibinden açıklama geldi.

27 Haziran 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe ilgileniyordu! Resmi açıklama geldi
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Udinese forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Lazar Samardzic için transfer açıklaması geldi.

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Sırp orta saha oyuncusu için Lazio ile görüştüklerini doğruladı.

Nani, "Lazio ile görüştüğümüzü inkar edemem, durumun ne olduğunu anlamak için gerçekleşen bir görüşmeydi. Lazio, Samardzic'i Inter'le görüştüğü dönemden bu yana takip ediyor. Yaptığımız genel bir durum değerlendirmesi görüşmesiydi, bunun bir transferle sonuçlanması şart değil. Samardzic'ten memnunuz, hala çok şey geliştirebileceğini biliyoruz." dedi.

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde, Udinese'nin 22 yaşındaki Samardzic için 25 milyon euro istediği yazılmıştı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Samardzic'in Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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