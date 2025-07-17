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Spor

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına 6 eksikle çıktı

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 6 futbolcu kadroda yer almadı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 22:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına 6 eksikle çıktı
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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portimonense ile yaptığı hazırlık maçına eksik bir kadroyla çıktı.

Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdü.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Portekizli çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve yeni transfer Archie Brown'dan kurdu.

Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues yer alırken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Levent Mercan oynadı. Fenerbahçe'de forvet yokluğunda gol yollarında Oğuz Aydın şans buldu.

Sarı-lacivertli ekipte Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Emirhan Arkutcu, Cengiz Ünder ve Çağrı Fedai ise yedek soyundu.

- GOLCÜLER KADRODA YOK

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına golcülerinden yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunan golcü oyunculardan Jhon Duran takıma yeni katılması nedeniyle oynamazken, Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

- ARCHİE BROWN İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, bir maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Gent'ten sarı-lacivertli renklere bağlanan genç oyuncu, transferinin ardından takımıyla kampa katılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Brown'u ilk 11'de sahaya sürdü.

- ANTRENMANDA SAKATLANAN İSMAİL YÜKSEK KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, Portimonense maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kampta fiziki temposu yüksek ve temaslı antrenmanlar yapan sarı-lacivertli takımda aldığı darbe sonrası sakatlık yalaşan İsmail, maç kadrosuna alınmadı.

- TAKIMDA 6 EKSİK

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında sahaya 6 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun kadroya alınmadı.

Bu isimlerin yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ile kampa yeni katılan Jhon Duran da maçta görev yapamadı.

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