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Spor

Fenerbahçe ilk hazırlık sınavına çıkıyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık sınavına Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rumen ekibi Petrolul Ploieşti karşısında çıkacak.

29 Haziran 2024 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe ilk hazırlık sınavına çıkıyor
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Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal yönetimindeki Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaşacak.

Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.

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