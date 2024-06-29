Fenerbahçe ilk hazırlık sınavına çıkıyor

Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal yönetimindeki Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaşacak.

Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.