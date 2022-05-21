Forvet transferi için birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe, sürpriz bir isme imza attırabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bu ülkedeki futbol durmuştu. Ukrayna ekiplerinden yabancı oyuncuların birçoğu başka takımlara satıldı ya da kiralandı. Ülke basınında ve Afrika'dan birçok kaynakta yer alan iddiaya göre Sarı-Lacivertliler de böyle bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Kanarya'nın, Shakhtar Donetsk'in Burkina Fasolu golcüsü Lassina Traore'ye renklerine bağlayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ile Shakhtar'ın, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Traore'nin de Sarı-Lacivertliler ile el sıkıştığı, Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi biletinin garantilenmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

SÜPER BAŞLADI AMA...

Traore, 16 yaşındayken Ajax'ın Güney Afrika'daki takımı Ajax CT'ye transfer olmuştu. Başarılı oyuncu buradaki üst düzey performansının ardından 2019'da Hollanda ekibinin altyapısına alındı. Traore, bu sezonun başında ise 10 milyon avroya Shakhtar'a gitti. Genç yıldızın Ukrayna macerası müthiş başladı. Traore, 14 resmi maçta 9 kez ağları sarstı. Ancak 28 Eylül'de büyük bir şanssızlık yaşayan Burkina Fasolu golcü dizinden sakatlandı. Traore'nin haziranda çalışmalara başlayacağı öğrenildi.