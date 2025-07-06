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Spor

Fenerbahçe işi bitirdi! Milan Skriniar'da mutlu son

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan Skriniar'da mutlu son yakın. Sarı-lacivertlilerin bitirmeye hazırlandığı Skriniar transferinin detayları belli oldu.

AKŞAM SPOR6 Temmuz 2025 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe işi bitirdi! Milan Skriniar'da mutlu son
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe'de transfer çalışmaları ara verilmeden devam ediliyor. Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı açıklamaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, savunma bölgesinde de mutlu sona ulaştı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e göre F.Bahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralanan Skriniar'ı 10 milyon euro karşılığına renklerine bağlamak üzere. Kanarya, Slovak stopere ise yıllık 8 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif etti. Haberin detaylarında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul kulübünün üst düzey yöneticileri dört yıllık bir sözleşme için sezon başına net 8 milyon euro teklif etti ve şimdi bazı tarafların detayları hallettiği bildiriliyor. Ancak şu anda resmi duyuru çözülmemiş bir ekonomik sorun nedeniyle erteleniyor: 2028'e kadar yıllık 12 milyon euro maaşla PSG'ye bağlı olan Skriniar'ın transferi kabul etmek için Fransız kulübünden tazminat paketi talep ettiği bildiriliyor."

30 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon 28 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

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