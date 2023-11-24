İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8812
  • EURO
    31,5633
  • ALTIN
    1857.23
  • BIST100
    7962.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklara devam ediyor
Spor

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklara devam ediyor

Ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe 13. haftada karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı taktik antrenmanı ile devam ediyor.

AA24 Kasım 2023 Cuma 16:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklara devam ediyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.