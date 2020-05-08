İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,101
  • EURO
    7,723
  • ALTIN
    391.266
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı
Spor

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 21 yaşındaki genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:09 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 18:09
ABONE OL

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.”

Azerbaycanlı küçük kızdan Türk ordusuna çağrı: Bugün İdlib, yarın Şuşa, Karabağ

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.