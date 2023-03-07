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Spor

Fenerbahçe İsrail deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.

AA7 Mart 2023 Salı 10:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe İsrail deplasmanında
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 26 maçta 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 86-71 kazanmıştı.

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