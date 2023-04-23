İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2023 Pazar / 3 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, İstanbulspor ile 48. kez karşılaşacak
Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor ile 48. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor ile lig tarihinde 48. kez mücadele edecek.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 14:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe, İstanbulspor ile 48. kez karşılaşacak
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor ile lig tarihinde 48. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. Ligde 31. hafta itibariyle sarı-lacivertliler 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 63 puanla lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyetin ardından 15. sırada yer alıyor.

48. randevuda

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler, 34 galibiyet alırken, sarı-siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

5 futbolcu sınırda

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertlilerde 4 sakat

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan sakatlığı sebebiyle faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde belinden ameliyat olan kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlığı devam eden Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a mücadelesinde forma giyemeyecek.

Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta yapacak. Dördüncü hakem olarak da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.