Fenerbahçe, İstanbulspor karşılaşmasına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 63 puanla 2. sırada yer alırken İstanbulspor 28 puanla 15. sırada yer alıyor.