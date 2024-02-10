Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşandı. Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Al Musrati'yi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE'DE ÇOK UĞRAŞMIŞTI

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Al Musrati'yi renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Braga'nın yıldızı Al Musrati'yi Fenerbahçe de transfer etmek için çok uğraştı.

BEŞİKTAŞ İKNA ETMEYİ BAŞARDI

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Libyalı orta sahayı ikna edememişti. Beşiktaş, yıldız orta sahayı ikna ederek transferi bitirdi.

27 yaşındaki Al Musrati kariyerinin büyük bölümünde 6 numarada görev aldı.

151 MAÇA ÇIKTI

Braga formasıyla 151 resmi maça çıkan Al-Musrati bu karşılaşmalarda 15 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.