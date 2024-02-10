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Spor

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş aldı! İşte Al Musrati transferinin perde arkası

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Al-Musrati transferin gerçekleri ortaya çıktı. Daha önce Fenerbahçe'nin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyu siyah beyazlı ekip renklerine bağladı. İşte transferin perde arkasında yaşananlar...

Sabah10 Şubat 2024 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe istedi, Beşiktaş aldı! İşte Al Musrati transferinin perde arkası
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Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşandı. Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Al Musrati'yi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE'DE ÇOK UĞRAŞMIŞTI

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Al Musrati'yi renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Braga'nın yıldızı Al Musrati'yi Fenerbahçe de transfer etmek için çok uğraştı.

BEŞİKTAŞ İKNA ETMEYİ BAŞARDI

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Libyalı orta sahayı ikna edememişti. Beşiktaş, yıldız orta sahayı ikna ederek transferi bitirdi.

27 yaşındaki Al Musrati kariyerinin büyük bölümünde 6 numarada görev aldı.

151 MAÇA ÇIKTI

Braga formasıyla 151 resmi maça çıkan Al-Musrati bu karşılaşmalarda 15 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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