Fenerbahçe istemişti, Manchester United'a transfer oluyor

Manchester United, ismi bir süre Fenerbahçe ile anılan Lecce savunmacısı Patrick Dorgu'yu yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Transferin birçok yönü prensipte kabul edildi ve anlaşmanın yapısı ve içeriği konusunda olumlu görüşmeler devam ediyor. Sol kanat bek oyuncusu katılmak istiyor ve kişisel şartların sorun yaratması beklenmiyor.

Haberin detaylarına göre Manchester United'da, sol kanat bek öncelikli pozisyon olarak belirlendi ve kulübün durumundan bağımsız olarak bu pencerede gerçekleşmesi en muhtemel transferdi.

20 yaşındaki Dorgu, 2022'de Danimarkalı kulüp Nordsjaelland'dan transfer olduktan sonra Lecce formasıyla Serie A'da 53 maça çıktı ve Danimarka Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi.