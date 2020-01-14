14.01.2020 14:17 - Güncelleme: 14.01.2020 14:17

Sol bek mevkisine mutlaka transfer yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Ricardo Rodriguez ve Melnjak'tan sonra rota Umut Meraş'a dönmüştü. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Umut Meraş'ı kiralama formülü ile kadrosuna katmak için hem Le Havre kulübü, hem de oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ve teklifini ilettiği ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO TALEP ETTİ!

Fransız ekibi Fenerbahçe'nin Umut Meraş için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

LE HAVRE EURO 2020'Yİ BEKLİYOR

Fransız ekibinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ve Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları belirtildi. Umut Meraş'a daha önce Galatasaray da teklif götürmüştü.

Bu arada Umut Meraş'ı İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da izleyip isteyen kulüpler olduğu öğrenildi.

(Takvim)