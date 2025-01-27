Fenerbahçe istiyordu! Kevin Danso'nun yeni adresi belli oldu

Kış transfer döneminin başlarında Fenerbahçe, Lens'ten Kevin Danso ile ilgilendi. Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da tecrübeli oyuncu ile ilgilense de sarı kırmızılılar somut adım atmadı.

İngiliz basınına göre Avusturyalı oyuncu Premier Lig yolunda.

Telegraph'ın haberine göre Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves, Kevin Danso için Lens kulübüyle görüşüyor.

Habere göre İngiliz ekibinin transferi 16 milyon Sterlin karşılığında bitirmesi bekleniyor.