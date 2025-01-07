Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama paylaşan sarı lacivertliler, Kadıköy'de Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleden sonra ezeli rakibinin ardından TFF'ye karşı olan tutumunu da sertleştirdi. Maçın ardından hayli sert açıklamalar yapan Asbaşkan Acun Ilıcalı, pazartesi günü (dün) olağanüstü toplantı yapacaklarını ifade etmişti. Dün bir araya gelen sarı lacivertli yönetim, yeni TFF'ye olan yönelik 'destekleyici' bakış açısını değiştirdi... Geçen sezon adeta Fenerbahçe'nin başını çektiği 'isyan' hareketiyle birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifaya zorlanmış ve seçim kararı alınmıştı.

3 KULÜP TEPKİLİ

4 adaylı başlayan seçim yarışı sonrasında Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçmiş; Sarı-Lacivertliler ve pek çok kulüp yeni aday karşısında saf tutmuştu. Bu sezon ilk önce Trabzon sonra da G.Saray'ın hedefi olan yeni Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bugüne dek tepki koymayan Fenerbahçe'yle de ders düştü. Sarı lacivertlilerde bardağı taşıran son damla Oğuzhan Çakır ataması oldu. F.Bahçe'nin Trabzon'u 3-2 mağlup ettiği derbide verdiği kararlarla gündeme damgasını vuran Çakır, Galatasaray'ın da 'sabıkalı hakemler' listesine girmişti.

RİVA'YA ÇIKARMA

Sarı-Kırmızılılar istememesine rağmen Oğuzhan Çakır'ı Rams Park'ta maça atayan ve G.Saray'ı karşısına alan TFF, F.Bahçe'yle de bu isim yüzünden karşılaştı. Bugüne kadar TFF'yi hiç hedefine almayan Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde Riva'ya çıkarma yapacak, açıklamalar değişecek...

KARARLAR 8 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Fenerbahçe dün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası şu açıklamayı yaptı: "Ülke futbol dinamiklerinde camiamızı 2 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'na götüren süreç herkesin malumudur.

O günden sonra TFF'nin yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, MHK'nın ve ligde maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup, bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir. Kamuoyu ile paylaşıldığı haliyle birinci önceliğinin "Türk futboluna adaleti getirmek" olduğunu ifade eden TFF'nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası'na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'de açıklama yapılacaktır."