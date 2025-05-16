İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8556
  • EURO
    43,3529
  • ALTIN
    3998.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe itiraz etmişti! TFF'den karar çıktı
Spor

Fenerbahçe itiraz etmişti! TFF'den karar çıktı

TFF Etik Kurulu, Fenerbahçe'nin lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar karşısında soruşturma açılan ABB FOMGET'in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu tescilledi.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe itiraz etmişti! TFF'den karar çıktı
ABONE OL

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar karşısında 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde araştırma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu kararını açıkladı.

TFF Etik Kurulu'nun aldığı karara göre ABB FOMGET'in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu tescillendi. Ligi şampiyon bitiren ABB FOMGET Kulübü, resmi internet sitesinden verilen kararı spor severlere duyurdu.

ABB FOMGET, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"ABB FOMGET'in 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.