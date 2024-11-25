Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispr'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'in gollerini; Tadic, Oğuz Aydın (2), Kostic, Szymanski ve EnNesyri kaydetti. Kanarya'da bu sonuçla birlikte birçok ilk yaşandı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibine gol olup yağdı ve bu sezon Süper Lig'de bir müsabakada 6 kez fileleri havalandıran ilk takım oldu. Juventus'tan kiralık olarak alınan Filip Kostic, SarıLacivertli forma ile gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu, 7. dakikada Tadic'in gole çevirdiği penaltı vuruşunu takıma kazandırmıştı. Fenerbahçe'de ilk kez 11'de forma şansı bulan Oğuz Aydın, attığı 2 golle yıldızlaştı. Genç oyuncu, 1 asistle kendisine hayran bıraktı. Oğuz Aydın, 2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Trendyol Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

24 yaşındaki başarılı futbolcu, sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Kayserispor karşılaşmasında EnNesyri de bir ilki yaşadı. Bu maça kadar FB formasıyla 4 golünü de kafa vuruşuyla atan Faslı forvet oyuncusu, ilk kez ayağıyla sahne aldı.