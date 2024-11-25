İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2024 Pazartesi / 24 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5762
  • EURO
    36,2448
  • ALTIN
    2964.99
  • BIST100
    9628.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ivmeyi yakaladı! Sezonun ilk 6 gollü galibiyeti Kanarya'dan
Spor

Fenerbahçe ivmeyi yakaladı! Sezonun ilk 6 gollü galibiyeti Kanarya'dan

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanından 6 gollü galibiyetle dönen Fenerbahçe bu sezon ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk takım oldu. Maçta fileleri havalandıran Filip Kostic ve Oğuz Aydın ise sarı lacivertli formayla ilk kez golle tanıştı.

AKŞAM25 Kasım 2024 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe ivmeyi yakaladı! Sezonun ilk 6 gollü galibiyeti Kanarya'dan
ABONE OL

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispr'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'in gollerini; Tadic, Oğuz Aydın (2), Kostic, Szymanski ve EnNesyri kaydetti. Kanarya'da bu sonuçla birlikte birçok ilk yaşandı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibine gol olup yağdı ve bu sezon Süper Lig'de bir müsabakada 6 kez fileleri havalandıran ilk takım oldu. Juventus'tan kiralık olarak alınan Filip Kostic, SarıLacivertli forma ile gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu, 7. dakikada Tadic'in gole çevirdiği penaltı vuruşunu takıma kazandırmıştı. Fenerbahçe'de ilk kez 11'de forma şansı bulan Oğuz Aydın, attığı 2 golle yıldızlaştı. Genç oyuncu, 1 asistle kendisine hayran bıraktı. Oğuz Aydın, 2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Trendyol Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

24 yaşındaki başarılı futbolcu, sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Kayserispor karşılaşmasında EnNesyri de bir ilki yaşadı. Bu maça kadar FB formasıyla 4 golünü de kafa vuruşuyla atan Faslı forvet oyuncusu, ilk kez ayağıyla sahne aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.