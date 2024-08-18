Fenerbahçe, İzmir'de yıkıldı!

Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, zorlu Göztepe deplasmanına çıktı. Sarı acivertliler, karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olsa da Göztepe, güçlü rakibine karşı iyi bir oyun sergiliyordu. Ön ve orta alanda baskıyı iyi yapan İzmir temsilcisi, topları iyi kullanabilse sonuca gidebilirdi. Kendi yarı sahasından hızlı çıkarak 30. dakikada Romulo ile golü buldu fakat geçersiz sayıldı.

45+3'te Edin Dzeko penaltıdan yazdı. Nesyri, 45+7'de kafayla bitirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe oyunun hakimiydi ama Fred ve Ferdi'nin eksikliği çok hissedildi. 68'de Koray'la farkı 1'e indiren Göztepe, rakip kalede sık sık tehlike oluşturarak müthiş mücadelesinin karşılığını 90+5'te Romulo'nun golüyle aldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligin ikinci haftasında öne geçtiği karşılaşmada büyük bir darbe aldı.