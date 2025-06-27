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Spor

Fenerbahçe, Jadon Sancho transferinde avantajlı!

İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için kıyasıya rekabet yaşanırken, Fenerbahçe transferde öne geçti. Mourinho'nun bizzat devreye girerek oyuncuyu ikna ettiği ve kulübün yüksek maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Akşam27 Haziran 2025 Cuma 08:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Jadon Sancho transferinde avantajlı!
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İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için dün Napoli, Juventus ve F.Bahçe arasında tam bir köşe kapmaca yaşandı. İtalyan tuttomercatoweb.com'un haberine göre bu yarışta Fenerbahçe, rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı. Haberde şu detaylar yer aldı: "Sancho'nun artık M.United'da kalmayacağı kesin. İngiliz kanat oyuncusunun 25 milyon euroya satışı için ManU alıcılarla uyumlu mali bir takvimde anlaşmak istiyor. M.United 85 milyon euroluk maliyetin sadece bir bölümünü kurtarmak istiyor.

F.BAHÇE'NİN MALİ SORUNU YOK

Büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu 83 maçta sadece 12 gol attı. Buna karşılık onu almak için birçok takım istekli. Henüz toparlanmamış olsa da Old Trafford'tan çıktıktan sonra kendine geleceğine inananlar çok. M.United herhangi bir geçici transfere onay vermeyi düşünmüyor. Tercih edilen çözüm satış. Türkler için oyuncunun maliyeti bir sorun olarak görülmüyor. Kanat oyuncusunun aldığı brüt 15 milyon maaşı da karşılamaya hazırlar. Yani Sancho ya Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini kabul edecek ya da diğer olasılıklara dönecek."

FRANSIZ KALECİ MESLER İDDİASI

Bu arada İtalyan ve İngiliz basınında yer alan diğer haberlerde de Sancho için Mourinho'nun devreye girdiği ve oyuncuyu ikna etmeyi başardığı belirtildi. Portekizli hocanın telefonla görüştüğü İngiliz yıldıza, yeniden parlamak için F.Bahçe'nin doğru adres olduğunu anlattığı kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun Napoli tarafından da çok istendiği ancak oyuncunun bu seçeneği elediği de belirtildi. Bu arada Fenerbahçe'nin Leeds United kalecisi Fransız Illan Mesler'e talip olduğu da öne sürüldü.

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