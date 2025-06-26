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Spor

Fenerbahçe, Jadon Sancho transferinde rakiplerini geride bıraktı

Fenerbahçe, 12 milyon euro maaş talebini karşılamayı kabul ederek Jadon Sancho transferinde öne çıktı. Napoli, Juventus, Dortmund ve Real Betis'in de ilgilendiği İngiliz yıldız, karar aşamasında.

Akşam26 Haziran 2025 Perşembe 07:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Jadon Sancho transferinde rakiplerini geride bıraktı
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Sezon öncesi kamp hazırlıklarına transferleri yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Jadon Sancho için gaza bastı. Oyuncuya teklifini ileten Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldızın kararını bekliyor. İtalya basınında çıkan haberlere göre; daha önce Sancho ile anlaşma sağlayamayan Napoli ve Juventus, yeniden temaslarda bulunuyor.

İki Serie A devi de 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. Sancho, 12 milyon euro maaş istiyor fakat Çizme'den bunu kabul eden herhangi bir kulüp yok. Napoli ile Juventus, bu rakamı indirmeye çalışıyor. İngiliz hücumcuya 12 milyon euroluk maaşını ödemeyi garanti eden Fenerbahçe, transferde ön plana çıkan takım konumunda. Fakat Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi'ne katılımı netlik kazanmadığından dolayı Sancho'nun kafası karışık. Sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Manchester United'ın oyuncusu, Avrupa arenasında kendisini gösterebileceği bir kulüpte oynamak istiyor. Sancho'ya İspanya ve Almanya'dan da ilgi var. Real Betis ile Dortmund da son teklfi lerini sundu. Bu transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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