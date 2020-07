Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni koçu Igor Kokoskov liderliğinde bir değişim sürecine giderken son olarak UCAM Murcia forması giyen Jarell Eddie ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Nikos Varlas'ın haberine göre Fenerbahçe Beko, etkili şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Breaking: Sharpshooter Jarell Eddie is heading to Fenerbahce with a 1+1 deal. The Virginia Tech alumni has played for four NBA teams