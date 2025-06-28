Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya adım adım yaklaşıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu cevap verdi ve futbolcuyla yolları ayırmaya hazır.
Sarı-lacivertlilerin son kararı vermesi için Kolombiyalı yıldızdan gelecek cevabı beklediği belirtildi.
Kolombiya'nın Envigado kulübünde futbol kariyerine başlayan Jhon Duran 2019'da A takıma yükseldi. Envigado'da 3 sezon oynadıktan sonra MLS takımlarından Chicago Fire'la anlaşan Duran, 2022/23 sezonunun devre arasında Aston Villa'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde ise Kolombiyalı forvet 77 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Nassr'a imza attı. Kariyeri boyunca 173 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 49 gol atarken 11 asist kaydetti.