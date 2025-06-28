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Spor

Fenerbahçe Jhon Duran'da mutlu sona yakın! Kulübünden transfer için onay çıktı

Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı oyuncunun kulübü Al Nassr, sarı lacivertlilerin teklifine olumlu cevap verdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe Jhon Duran'da mutlu sona yakın! Kulübünden transfer için onay çıktı
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Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya adım adım yaklaşıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu cevap verdi ve futbolcuyla yolları ayırmaya hazır.

Sarı-lacivertlilerin son kararı vermesi için Kolombiyalı yıldızdan gelecek cevabı beklediği belirtildi.

Kolombiya'nın Envigado kulübünde futbol kariyerine başlayan Jhon Duran 2019'da A takıma yükseldi. Envigado'da 3 sezon oynadıktan sonra MLS takımlarından Chicago Fire'la anlaşan Duran, 2022/23 sezonunun devre arasında Aston Villa'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde ise Kolombiyalı forvet 77 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Nassr'a imza attı. Kariyeri boyunca 173 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 49 gol atarken 11 asist kaydetti.

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