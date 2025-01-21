Fenerbahçe Joao Felix mesaisinde

Hücum hattında dinamik bir joker arayan Fenerbahçe için pek çok isim yazılsa da Avrupa medyası son olarak Joao Felix ismini işaret ediyor. Son olarak İngiliz, Portekiz, İtalyan ve İspanyol haber sitelerinde 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye katılacağına dair önemli haberler çıktı. Jose Mourinho'nun, Milan'a transferi gerçekleşmeyen Portekizli vatandaşını kadrosunda görmek istediği, Chelsea'nin de oyuncuyu gönderme konusunda istekli olduğu ifade edildi. Premier Lig'de 11 maçta 1, Konferans Ligi'nde ise 5 maçta 4 gol kaydeden Felix, bu iki arenada yaklaşık 700 dakika süre bulabildi.

MOURİNHO İLE DEVAM EDEBİLİR

Todofichajes adlı sitede Felix transferiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Herkes Milan'a imza atacağını düşünüyor ama Felix, Chelsea'den ayrılarak kariyerine bir başka istikamet olan Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde devam edebilir. Portekizli oyuncu kariyerine yeniden başlamayı denemek için İstanbul'a gitmekten çekinmiyor. Chelsea hocası Maresca, kış transfer dönemi kapanmadan Portekizli futbolcunun takımdan ayrılmasını istedi. Türk seçeneği şaşırtıcı şekilde güçlü duruyor ve Mourinho, vatandaşını saflarına eklemenin önemli olduğunu düşünüyor."

MİLAN ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Pianetemilan ise AC Milan'ın alternatiflere yöneldiğini ve Santiago Gimenez için temasların başladığını duyurdu: "Son günlerde Milan'ın açık bir forvet arayışında olduğu gerçek. Chelsea ile temaslarda bulunan Joao Felix'te daha fazla bir gelişme olmadı. Milan'ın tek hedefi Felix değil ve Santiago Gimenez için görüşmeler başladı." Oyuncuyu 2023'te 11 milyon euroya kiralayan ve Ağustos 2024'te 52 milyon euroya A.Madrid'den tapusunu alan Chelsea, Maresca ile anlaşamayan futbolcunun piyasasını kaybetmemesini istiyor. Değeri 30 milyon euroya kadar düşen Felix, bir dönem 120 milyon euroyu görmüştü.