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Spor

Fenerbahçe, Julie Allemand ve Gabby Williams'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Olcay Çakır ve Tina Charles'ın ardından Julie Allemand ve Gabby Williams'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

26 Temmuz 2024 Cuma 20:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Julie Allemand ve Gabby Williams'ı renklerine bağladı
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Fenerbahçe bugün 4 transfer açıkladı. Sarı lacivertliler, Olcay Çakır, Tina Charles, Julie Allemand ve Gabby Williams'ı kadrosuna kattı.

JULIE ALLEMAND TRANSFERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak LDLC ASVEL Feminin forması giyen, Belçika Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu olan yıldız oyun kurucu Julie Allemand ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Avrupa'nın en dikkat çeken oyun kurucularından biri olan Julie Allemand'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Belçika Milli Takım forması ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alarak turnuvanın en iyi beşine seçilen 1996 doğumlu oyun kurucu, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise Belçika Milli Takımı ile altın madalya kazandı.

GABBY WILLIAMS TRANSFERİ

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu'nun en özel oyuncuları arasında yer alan Gabby Williams'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Williams, son olarak LDLC ASVEL Feminin takımının formasını giydi.

  • Fenerbahçe Kadın Basketbol
  • Julie Allemand
  • Gabby Williams

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