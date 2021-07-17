Fenerbahçe Kaan Ayhan için harekete geçti

17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:36 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:36

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, savunmanın sağına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isim Kaan Ayhan.

VITOR PEREIRA 3'LÜ SAVUNMANIN SAĞINDA OYNATACAK

Takvim'in haberine göre, yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ

İstanbul'da tatilini sürdüren Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la da anıldı. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro.

ORTA SAHADA DA FORMA GİYEBİLİYOR

Stoper mevkisinde görev yapan Kaan Ayhan, orta alanda da forma giyebiliyor.

İTALYA'DA MUTLU DEĞİL, AYRILMAK İSTİYOR

Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan, İtalya Ligi takımlarından Sasssuolo'da forma giyiyor. Ancak milli yıldız Çizme'de mutlu değil. Takımdan ayrılmak istiyor.