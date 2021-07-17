Fenerbahçe Kaan Ayhan için harekete geçti

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, savunmanın sağına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isim Kaan Ayhan.
Takvim'in haberine göre, yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildi.
İstanbul'da tatilini sürdüren Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la da anıldı. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro.
Stoper mevkisinde görev yapan Kaan Ayhan, orta alanda da forma giyebiliyor.
Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan, İtalya Ligi takımlarından Sasssuolo'da forma giyiyor. Ancak milli yıldız Çizme'de mutlu değil. Takımdan ayrılmak istiyor.