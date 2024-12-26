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Spor

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk devresini lider tamamladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 36 puanla zirvede tamamladı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk devresini lider tamamladı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısı, 22 Aralıkta oynanan 13. hafta maçlarıyla sona erdi.

Ligin ilk devresini Fenerbahçe Petrol Ofisi 36 puanla birinci, ABB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) FOMGET 31 puanla ikinci, aynı puanlı Beşiktaş JK United Payment ise üçüncü sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarısında kalesinde en fazla gol gören takım 79 gol ile 13. sırada yer alan Çekmeköy Bilgidoğa oldu. Lider Fenerbahçe ise 13 maçta 4 gol ile en az gol yiyen takım olarak dikkati çekti.

KDZ Ereğli Belediye Spor ise 14 takımın mücadele ettiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde -3 puanla son sırada bulunuyor.

"GOL KRALİÇELİĞİ" YARIŞINDA ABB FOMGET'TEN ARMISA KUÇ ÖNDE

Sezonun ilk devresinde en farklı skor ile sonuçlanan karşılaşma ise Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin Çekmeköy Bilgidoğa'yi ikinci haftada 13-0 yendiği maç oldu.

Ligin ilk yarısında "gol kraliçeliği" yarışında ABB FOMGET'in Karadağlı başarılı forveti Armısa Kuç, 16 gol ile birinci sırada yer aldı.

Armısa'yı 15 gol ile ALG Spor'dan Patricia Mıngas Afanso Seceto takip ederken, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Roselord Borgella da 9 golle üçüncü sırada bulunuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci devresi 26 Ocak'ta başlayacak.

  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
  • Fenerbahçe
  • Armısa Kuç

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