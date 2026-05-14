  • Fenerbahçe kadın futbol takımı, kupasına kavuşuyor!
Fenerbahçe kadın futbol takımı, kupasına kavuşuyor!

Fenerbahçe kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kupasını taraftarı önünde kaldıracak.

14 Mayıs 2026 Perşembe 18:27
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev, kupasını Chobani Stadı'nda kaldıracak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ligin son haftasında 19 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Chobani Stadı'nda Ünye Kadın SK'yi konuk edecek Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 16.00'da genel satışa sunulacak. Passo Taraftar Kart zorunluluğu bulunmayan bilet satışı, yalnızca Passo ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst A-B-H-I Blok: 100 lira

Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 200 lira

