Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile gayrimenkul şirketi arsaVev arasında şort ve konç sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan sponsorluk imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile sponsor firma yönetim kurulu başkanı Bülent Öztürk ile genel müdür Cem Ergüven katıldı.

Törende Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile teknik direktör Gökhan Bozkaya da hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Burak Kızılhan, kadın futbolunun birleştirici gücün en önemli parçası olduğunu belirterek, "Bu sporu daha da yükseltmek, desteklemek amacıyla arsaVev ile önemli iş birliğini yapmaktan çok mutluyuz. Bu anlaşma, sadece Fenerbahçe kadın futbolu için değil aynı zamanda Türk kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bir adım olarak da görülebilir. Daha fazla destekle sahada olmalarını sağlamak, toplumun her kesimine ilham olmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılhan, bu adımın gelecekte daha büyük başarılara ve birlikteliklere yol açacağını da sözlerine ekledi.

MUSTAFA KEMAL DANABAŞ: "12 İSİMLE KADROMUZU GÜÇLENDİRDİK"



Mustafa Kemal Danabaş da Fenerbahçe kadın futbol takımının marka değerini, 2021 yılında kurulduğu günden bu yana ileri taşımak için önemli anlaşmalar yaptıklarını kaydederek, "Sponsorlarımız Fenerbahçe'nin en önemli güçlerinden biridir. Bugün de kıymetli sponsorlar arasına arsaVev katılıyor. Anlaşma iki tarafa da hayırlı olsun." diye konuştu.

Kadın futbol takımının yeni yapılanmasıyla ilgili bilgiler veren Danabaş, 5'i A milli 8 yerlinin de aralarında bulunduğu toplam 12 isimle kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek, "Aramıza iki yeni isim daha katılacak kısa sürede. Sezona gol yemeden 6 golle hızlı giriş yaptık ve devam edecek inşallah. Kurulduğu ilk sezon 104 gol atarak rekor kıran takım geçen sezon final oynamaya başarısı göstermişti. Bu sene hedef her branşta olduğu gibi futbolda da şanlı Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunun ne kadar zaman sonra çok sevilecek noktaya geleceğine dair bir soruyu yanıtlayan Danabaş, "Ben kadın futbolunun tam profesyonelliğe geçmesinden sonra daha çok izlenip değer göreceğini inanıyorum. Yeterli tesisleşmenin kadın futboluna yukarı doğru ivme kazandıracağına inanıyorum. Yurt dışı transferlerinde, çok daha önemli isimlerin gelmesi için iyi şartlarda, iyi tesislerde futbol oynanması gerekiyor. Federasyon önümüzdeki birkaç yıl içinde profesyonelliğe geçmeyi planlıyor. Ne kadar erken geçerlerse o kadar iyi." şeklinde konuştu.

ARSAVEV YÖNETİCİLERİ



ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, "116 yıllık dev çınarın çatısı altında olmaktan gurur duyuyoruz. Bütün desteğimiz var gücümüzle devam edecek. Kadın sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Bu birliktelikten çok mutluyuz." görüşünü paylaştı.

Şirketin genel müdürü Cem Ergüven ise "Tüzük Tadil kongresinde alınan kararla stada Atatürk ismi verilmesi ve Eda Erdem'in heykelinin dikilecek olması bizi çok onurlandırdı. Çok gurur duyduğumuz bir desteğe soyunduk. Kadına olan destek çok çok önemli. Kadın sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gökhan Bozkaya: "İnanıyorum ki sezon sonu şampiyonluğu hep beraber ulaşacağız"

Kadın futbol takımının teknik direktörü Gökhan Bozkaya da hedefleriyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Altyapı ve tesisleşmenin önemine değinen Bozkaya, "Fenerbahçe'nin bu noktada öncü olacağını düşünüyorum. Kısa vadede hedefimiz şampiyonluk. İnanıyorum ki sezon sonu şampiyonluğu hep beraber ulaşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.